Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'tan gelen siyam ikizleriyle görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, siyam ikizleri olan Tanrıkulu kardeşleri makamında kabul etti.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Erbaş, Sema ve Ayşe Tanrıkulu'na teşekkür etti.

Kardeşlerle bir süre sohbet eden Erbaş, siyam ikizlerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir