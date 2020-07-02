Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdıDİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi iş insanı Göksal Çakırtaş'ın Sivas'ın Suşehri ilçesindeki...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi iş insanı Göksal Çakırtaş'ın Sivas'ın Suşehri ilçesindeki cenaze namazına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı Göksal Çakırtaş'ın cenazesine katılmak üzere karayolu ile Sivas'ın Suşehri ilçesine geldi. Çakırtaş için Suşehri Atatürk Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Çakırtaş'ın cenazesi Suşehri Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çakırtaş ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenazeye Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA