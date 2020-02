Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Sigara, sadece kullanan kişiyi ya da toplumu değil, bütün insanlığı...

09.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:46

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sigara, sadece kullanan kişiyi ya da toplumu değil, bütün insanlığı derinden etkileyen çok önemli bir psikososyal sorundur" dedi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi Hekimbaşı Mustafa Behçet Konferans Salonu'nda bir program düzenledi. Düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Mustafa Aydın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan katıldı. Programda konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, "Tütün asrın felaketidir. Ama bu felaketi insanlar isteyerek, para vererek satın alıyor. İnsan sağlığına bu kadar zarar veren ikinci bir ürün yok. Hiçbir bir bomba insanları bu kadar canından etmedi. Nagazaki'ye, Hiroşima'ya atılan bombaları insanlar satın almadı. İnsanlar, çocuklarına çikolata, hediye almak yerine zahir satın alıyorlar. Sigara ağaçları yok ediyor. Ormanları yakmakla birlikte kağıdı için ağaç kesiliyor. Korona virüs olayı gibi olaylarda insanlar ürperiyor. Sigara insanın kliniğini bir anda bozmadığı için insanlar zevk ala ala ölüyor. Sadece ülkemizde her yıl 100 binden fazla insan sigaradan ölüyor. Çok çekiyor insanlar. Rahat ölemiyorlar, ölmek de kolay değil" diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise, "Yüce dinimiz İslam, yeryüzünün en şerefli varlığı olan insanoğlunun hem bu dünyadaki hem de ahiretteki mutluluğu için birtakım kurallar vaz etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığımız da toplumumuza din hizmeti sunarken, dinin ilk muhatabı insanı merkeze alarak bu gayeye yönelik hizmetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede göreve geldiğimizden bugüne kadar sözünü ettiğimiz ulvi gayenin önünde engel teşkil edecek unsurlara karşı toplumumuzda sürekli bir bilinç, tavır ve farkındalık oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün burada bulunma sebebimiz olan sigarayla mücadele konusu da bu gayretimizin en önemli ve özel yönünü oluşturmaktadır" dedi.



Sigaranın zararlarından dolayı her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirten Erbaş, "Malumunuz olduğu üzere sigara, günümüz dünyasında en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerin başında gelmektedir. Dünyadaki yetişkin nüfusun üçte birine tekabül eden 1,1 milyar sigara tiryakisinin varlığı maalesef bunu teyit etmektedir. Bu yönüyle sigara, sadece kullanan kişiyi ya da toplumu değil, bütün insanlığı derinden etkileyen çok önemli bir psikososyal sorundur. Nitekim tüm uyarı ve alınan önlemlere rağmen genç, yaşlı, aktif, pasif içici ayrımı yapmaksızın can almaya devam eden sigara, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğine, diğer bir ifadeyle sigaranın her dört saniyede bir kişiyi öldürdüğüne dair açıklaması durumun vahametini gözler önüne sermektedir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA