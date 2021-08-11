Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, selin meydana geldiği Sinop, Bartın, Kastamonu ve Karabük'te halka maddi ve manevi destek sağladıklarını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, selin meydana geldiği Sinop, Bartın, Kastamonu ve Karabük'te halka maddi ve manevi destek sağladıklarını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, sel bölgesinde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, ekiplere kolaylık diledi.

Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak maddi ve manevi destek olmak için halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Sel suları iş makinesini böyle yuttu
Sel suları iş makinesini böyle yuttu
İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli
İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:19:09. #1.15#

title