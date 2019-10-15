Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz

15.10.2019 13:39

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz millet olarak bir terör temizliği yapıyoruz, savaş halinde değiliz. Zaten 30- 40 senedir bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 5 gün önce Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Fevzi ve kardeşi Mertcan'a başsağlığı dileklerini ileten Prof. Dr. Erbaş, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kaynak: DHA