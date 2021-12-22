Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış şehitlerini andı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu toprakları bizlere vatan kılmak için Allahuekber Dağlarında...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu toprakları bizlere vatan kılmak için Allahuekber Dağlarında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz başta olmak üzere mukaddesatımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. "
Bu toprakları bizlere vatan kılmak için Allahuekber dağlarında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz başta olmak üzere mukaddesatımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi #Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. pic. twitter. com/BZ224N8KPJ
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 22, 2021
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