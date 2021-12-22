Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış şehitlerini andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış şehitlerini andı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış şehitlerini andı
Habermetre - Haberler | Toplum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu toprakları bizlere vatan kılmak için Allahuekber Dağlarında...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu toprakları bizlere vatan kılmak için Allahuekber Dağlarında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz başta olmak üzere mukaddesatımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. "

Bu toprakları bizlere vatan kılmak için Allahuekber dağlarında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz başta olmak üzere mukaddesatımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi #Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. pic. twitter. com/BZ224N8KPJ

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 22, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title