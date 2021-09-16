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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilerle sabah namazında bir araya geldi

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilerle sabah namazında bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle sabah namazında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle sabah namazında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazını öğrencilerle kılan Erbaş, daha sonra gençlerle sohbet etti.

Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Erbaş, öğrencilerin Türkiye'den azami derecede istifade ederek ülkelerine dönmelerini arzu ettiklerini belirtti.

UİP'nin, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli projelerinden olduğunu belirten Erbaş, "Sizler ilim yolunun yolcularısınız. Bu yolculuğun belki de en önemli kısmını Türkiye'de gerçekleştireceksiniz. Farklı ülkelerden Türkiye'ye gelip bu programı şu ana kadar tamamlamış olan bine yakın arkadaşımız var. Bulunduğunuz okulda sizden bir önceki sınıflarda arkadaşlarınız olacak. Onların tecrübelerinden istifade edin." dedi.

Öğrencilere Türkiye'de misafir olduklarını ve kendilerini önemsediklerini ifade eden Erbaş gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilerle sabah namazında bir araya geldi

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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