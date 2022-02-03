Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaip Kandili Programı'na katıldı - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaip Kandili Programı'na katıldı

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Şırnak Ulu Cami Regaip Kandili Programı Dua edilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ŞIRNAK - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Ulu Cami'deki Regaip Kandili Programı'na katıldı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Ulu Cami

Regaip Kandili Programı

Dua edilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ŞIRNAK - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Ulu Cami'deki Regaip Kandili Programı'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaip Kandili Programı'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaip Kandili Programı'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaip Kandili Programı'na katıldı

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaib Kandili, Şırnak, Cami, Güncel, Haber

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