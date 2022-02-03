Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaip Kandili Programı'na katıldı
AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Şırnak Ulu Cami Regaip Kandili Programı Dua edilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ŞIRNAK - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Ulu Cami'deki Regaip Kandili Programı'na katıldı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak Ulu Cami
Regaip Kandili Programı
Dua edilmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ŞIRNAK - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Ulu Cami'deki Regaip Kandili Programı'na katıldı