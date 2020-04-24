Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ramazan ayının ilk Cuma hutbesini irad etti (1) Hacıbayram Camisi'nde Ramazan ayının ilk Cuma hutbesi Müezzinin ezan okuması Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesini irad etmesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacıbayram Camisi'nde Ramazan ayının ilk Cuma hutbesini irad etti.

Hacıbayram Camisi'nde Ramazan ayının ilk Cuma hutbesi Müezzinin ezan okuması Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesini irad etmesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacıbayram Camisi'nde Ramazan ayının ilk Cuma hutbesini irad etti. (1) Kaynak: AA