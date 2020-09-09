Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Kadri ile görüştü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tarihimize baktığımız zaman Türkiye ve Pakistan halkının birbirlerine olan destekleri, sevgileri hiç eksilmeden hep devam etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tarihimize baktığımız zaman Türkiye ve Pakistan halkının birbirlerine olan destekleri, sevgileri hiç eksilmeden hep devam etmiştir. Bundan sonra da böyle devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri ile video konferansla görüştü.

Erbaş, görüşmenin başında Türk halkının Pakistan halkına olan sevgisine işaret ederek selamlarını iletti. Türkiye ve Pakistan arasında tarihten gelen güçlü ilişkiler bulunduğunu belirten Erbaş, "Tarihimize baktığımız zaman Türkiye ve Pakistan halkının birbirlerine olan destekleri, yardımları, sevgileri, muhabbetleri hep devam etmiştir. Bugün de hiç eksilmeden bunun devam ettiğini düşünüyorum. Bundan sonra da böyle devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşandığını aktaran Erbaş, salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin öneminden ve yapılan çalışmalardan bahsederek salgından tüm insanlığın bir an önce kurtulmasını niyaz etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Bakan Kadri'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbaş, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle gönderdiği tebrik mektubu için de Bakan Kadri'ye teşekkür ederek "Ayasofya Camii, bütün Müslümanların camisi. Önümüzdeki süreçte Pakistanlı kardeşlerimizi Ayasofya Camii'ni ziyarete bekliyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

İslamofobinin son dönemde artış gösterdiğini, özellikle Avrupa'da, hatta Hindistan'da, Myanmar'da İslamofobik birtakım gelişmeler yaşandığını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu İslamofobik gelişmelere karşı mutlaka Müslümanların bir araya gelmesi, ittifak içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde sesimizi yükseltmemiz, özellikle Kudüs konusunda, onlara karşı mutlaka birlik ve berberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor."

Filistin konusunda, Pakistan'ın da Türkiye gibi düşündüğüne inandığını bildiren Erbaş, Filistin'in yanında Keşmir'de yapılan zulmü de unutmadıklarını dile getirdi. Erbaş, her zaman mazlumun yanında yer alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Keşmir'de yaşanan zulmü dünyanın gündeminde tutmak ve bu zulmü ortadan kaldırmak için gayret ettiklerinin altını çizen Erbaş, zulümlerin ortadan kalkması için her zaman birlik ve beraberlik içerisinde mücadeleye devam edeceklerini, konuyu her zaman gündemde tutmaya çalışacaklarını belirtti.

İki ülkenin dini kurumları arasında din hizmetleri, din eğitimi noktasında işbirliğinin geliştirmesine yönelik yapılan çalışmaların önemine değinen Erbaş, Türkiye'de uluslararası imam hatip liselerinde ve uluslararası ilahiyat fakültelerinde eğitim gören Pakistanlı öğrencilerin olmasından dolayı mutlu olduklarını ve Türkiye Diyanet Vakfı vesilesiyle bu öğrencilere destek verdiklerini ifade etti.

Kadri: "Kalıcı ve gerçek dost Türkiye'dir"

Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Kadri de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbaş'a teşekkür etti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü birlikteliğe dikkati çeken Kadri, bu ilişkileri hiçbir gücün bozamayacağını ifade etti. Kadri, "Pakistan ve Türkiye, her zaman birbirlerinin yanında yer almaktadır, ilişkiler halk arasında da hala güçlenmektedir. Sayın Başkanım, eğer siz Pakistan'da herhangi bir okulu ziyaret edip bir çocuğa 'Pakistan'ın gerçek ve kalıcı dost kimdir?' diye sorsanız, 'Tek, kalıcı ve gerçek dost Türkiye'dir' diye her zaman tek cevap alacaksınız." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Keşmir ve mazlum halklarla ilgili tutumuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kadri, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir için verdiği destek için Pakistan halkı, devleti olarak çok teşekkür ediyoruz. " dedi.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması kararından duydukları memnuniyeti dile getiren Kadri, Erbaş'ı tebrik etti.

Filistin konusunda Türkiye ve Pakistan'ın bakış açılarının aynı olduğunu belirten Kadri, "Türkiye'nin Filistinli mazlumlarla ilgili ne görüşü varsa Pakistan da aynı görüştedir. Bu sadece İsrail'in ve Filistin'in meselesi değil, insanlığın meselesidir. Bu sadece siyasi bir mesele değildir, mazlum ve zalimler arasında bir savaştır ve savaşları her zaman mazlumlar kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadri, Türkiye'deki imam hatip liseleri sistemini Pakistan'da uygulamayı düşündüklerini ve özellikle genç neslin iyi yetişmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden yararlanmak istediklerini bildirdi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Kaynak: AA