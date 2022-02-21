İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de okuyan Pakistanlı mezunlar ve Pakistan'daki Türk öğrenciler ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de okuyan Pakistanlı mezunlar ve Pakistan'daki Türk öğrenciler ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Erbaş, başkent İslamabad'da Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Pakistan Koordinatör Yardımcısı Talha Uğurlu, Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Seyfül İslam ve Türk öğrenciler ile görüştü.

Erbaş, PAMDER Pakistan Koordinatör Yardımcısı Uğurlu ve Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı İslam'dan çalışmaları ile ilgili bilgi alırken, Pakistan'da eğitimlerine devam eden Türk öğrencilerle de sohbet etti.

Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

İSLAMABAD - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da mezunlar ve Türk öğrencilerle buluştu

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Asker, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title