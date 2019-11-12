Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, otizmli çocuklara tepkiyi kınadı

12.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:39

Adıyaman'da Görme Engelliler Kuran Kursu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli öğrencilerin sınıfının kapatılmasını isteyenleri kınadı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman'da vereceği "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferansı öncesi Abdullah Ümmü Mektum Görme Engelliler Kuran Kursu'nu ziyaret etti. Görme engellilerin Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığı kursta engellilerle sohbet eden Erbaş, onlara hitaben yaptığı konuşmada, "Engelli kardeşlerimizin bu ilimden istifade edebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerekli ortamları hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde şu an itibariyle 2 bin 500 kadar sizin gibi kardeşimiz bu eğitimi alıyorlar. Braille alfabesiyle sizlerin okuyabileceğiniz Elif-Ba, Kuran-ı Kerim, temel dini bilgiler kitaplarını, materyallerini hazırlamaya çalıştık" dedi.



Kuran kursu ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Ali Erbaş, Aksaray'da bir ilkokulda bazı velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfın kapatılmasını talep etmesi ve otizmli öğrencilere tepki göstermeleriyle ilgili konuştu. Olayı kınayan Erbaş, "Adıyaman'da Abdullah Ümmü Mektum Kuran Kursu'nu ziyaret ettik. İsmi de çok anlamlı, manidar. Abdullah Ümmü Mektum, Efendimiz'in görme engelli müezzinidir. Tabi Aksaray'da meydana gelen üzücü olay, bir daha inşallah tekrarlanmaz. Orada engelli kardeşlerimizi özellikle otistik kardeşlerimiz için yapılan çok olumsuz bir hareket oldu. Biz bunu kınıyoruz. Yani gerçekten çok üzücüdür. Engeli ne olursa olsun otizm, görme, işitme, bedensel, zihinsel hangi engel olursa olsun bizim o kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Daha fazla onlara destek olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu olayın bir daha tekerrür etmemesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.



Ali Erbaş'a Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile İl Müftüsü Mehmet Taşçı eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA