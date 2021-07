Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, orman yangınında zarar gören camide incelemelerde bulundu

Yangında zarar gören camide ve lojmanda incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Manavgat'ta bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti. Başkan Erbaş, ülke genelindeki tüm camilerde okunan afet konulu hutbe ile vatandaşlara rehberlik etmeye çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Afetlere karşı tedbirlerimizi alma noktasında milletimize tavsiyelerde bulunduk. Şu anda Manavgat'ın yakınında, Kalemler'deyiz. Kalemler Camimizin bir duvarına yangın alevi vurmuş, caminin içerisinde herhangi bir hasar olmamakla birlikte dış kısmında bir hasar oluşmuştur. Hemen bitişiğindeki ev yanmış. Bu köyde epeyce hayvan telef olmuş. İnsanlarda can kaybı yok ama mal kaybı fazla. Cenab-ı Hak, her türlü afetten memleketimizi, milletimizi, insanlığı korusun. Birkaç haftadır ülkemizin bazı bölgelerinde, Karadeniz'de sel felaketi oldu. Selde vefat eden kardeşlerimiz oldu, Allah rahmet eylesin. Burada bir başka köyde üç kardeşimiz vefat etmiş. Onların cenazelerine yetişemedik ama kabirlerinin başında Kur'an okuduk, dua ettik. Allah rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimiz var, onlara da şifa diliyorum. Cenab-ı Hak her türlü afetten, selden, yangından, depremden, salgın hastalıktan milletimizi, bütün insanlığı muhafaza eylesin. "

Başkan Erbaş'a, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya da eşlik etti.

