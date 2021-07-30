Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren çiftin kabirlerinin başında dua etti, yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren çiftin kabirlerinin başında dua etti, yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manavgat ilçesinde bulunan Külliye Camii'nde kıldırdığı cuma namazının ardından orman yangınında vefat eden ve Manavgat Karavcasuyu Mezarlığı'na defnedilen Osman (55) ile eşi Şehri Kardaş'ın (50) kabirlerinin başında dua etti. Başkan Erbaş, duasında şu ifadelere yer verdi:

"Yangın sebebiyle hayatlarını kaybeden Osman ve Şehri kardeşlerimizin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Çekmiş oldukları sıkıntılarından dolayı günahlarını sevaba çevir Allah'ım. Memleketimizi, milletimizi bu tür afetlerden, felaketlerden, salgın hastalık gibi her türlü afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Afetlerde hayatını kaybeden diğer kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, Sen kabul eyle Allah'ım. Yakınlarına sabr-ı cemiller ihsan eyle Allah'ım. Bizleri her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, görünür görünmez her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Düşmanların kurmuş oldukları hile ve tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ormanlarımızı yakan hainleri kahru perişan eyle Allah'ım. ya Rabbel alemin, bizleri birlik ve beraberlik içerisinde, bu zor zamanlarda başımıza gelen bu belalardan en kısa zamanda kurtulmayı hepimize nasip eyle. Burada yatan Osman ve Şehri kardeşlerimizi şehitlik mertebesine ermiş bir şekilde Peygamber Efendimiz'e (s.a.s.) komşu eyle Allah'ım."

Başkan Erbaş, daha sonra çiftin yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, taziyeden sonra Manavgat'ta bulunan Yangın Kontrol Merkezi'ne, daha sonra Yangın Kriz Merkezi'ne gitti. Burada, sahada çalışan ve yönetme merkezinde bulunan ekibe moral ziyaretinde bulunarak kendilerine kolaylıklar diledi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan orman yangınında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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