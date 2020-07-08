'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Valisi Sonel'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Valisi Sonel'i ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

08.07.2020 22:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:14

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Erbaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Vali Sonel'i ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Vali Sonel'i, Tunceli Valiliği döneminde ziyaret ettiğini anlatan Erbaş, Tunceli'yi ilk defa bir Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyaret ettiğini, onun da kendisine nasip olduğunu belirtti.

Valiler Kararnamesinde Vali Sonel'in ismini, Ordu'nun karşısında görünce duyduğu mutluluğu ifade edemeyeceğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Sizi çok sevmiştim. Yaptığınız hizmetler tarihe geçti, iz bıraktınız; hem maddi olarak hem manevi olarak. Müftülüğümüzü sürekli teşvik etmeniz ve oradaki gençlerimizi manevi olarak nasıl daha iyi yetiştirebiliriz bunun gayreti içerisinde oldunuz. Orada bıraktığınız hizmetleri öyle inanıyorum ki, burada katlayarak devam ettireceksiniz. Çünkü her ilin kendisine göre özellikleri, ihtiyaçları var. Orada ihtiyaçları siz tespit ettiniz ve fazlasını yaptınız. Burada da bir ihtiyaç analizi mutlaka yapmışsınızdır. O ihtiyaç analizine göre Ordu'ya bulunduğunuz süre içerisinde çok büyük hizmetler yapacağınıza olan inancım tamdır."

Erbaş, insanın kendi doğup büyüdüğü yerin başka olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Mutlaka orayı daha yakından takip ediyor, biz de sizinle beraber ilimizi yakından takip edecek, elimizden gelen desteği her zaman vereceğiz. Umutluyuz, Ordu sizinle daha güzel olacak. Hanımefendiye de bu vesileyle size olan desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allah muvaffak eylesin, utandırmasın. Bizim bir duamız var. Göreve yeni başlayanlar için diyoruz ki 'Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayr'. 'Rabb'im kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla tamamlamayı nasip eyle."

Vali Sonel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Munzur'un buluştuğu Tunceli'den, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ordu'ya atandık. Tunceli Valiliği görevimiz sırasında Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ağırlamıştık. Kendisinin Ordulu olmasından dolayı da çok mutlu olduk." dedi.

"Bu güzel il"de valilik yaptığını ifade eden Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızla ve Ordu'nun değerlerinden birisi olan Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte güzel insanlarımıza hizmet edeceğiz. Kendilerine ve değerli eşleri hanımefendiye ziyaret dolayısıyla bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi Seher Erbaş ve Vali Sonel'in eşi Handan Sonel de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Valisi Sonel'i ziyaret etti

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı 3. Sayfa
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne 'askeri eğitim ve öğretim fonu' verecek
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne "askeri eğitim ve öğretim fonu" verecek
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Ünlü oyuncu Johnny Depp'ten tartışma yaratan itiraf: Kızım 13 yaşındayken beraber uyuşturucu içtik
Ünlü oyuncu Johnny Depp'ten tartışma yaratan itiraf: Kızım 13 yaşındayken beraber uyuşturucu içtik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Halife Hafter Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Valisi Sonel'i ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 23:52:28. #1.14#
title