Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da Altınordu Akyazı Uhud Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Unutmayalım ki FETÖ, İslam'ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Unutmayalım ki FETÖ, İslam'ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır. Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif etmiştir. İnsanımızın dini duygularını istismar etmiştir." dedi.

Erbaş, Ordu'da Altınordu Akyazı Uhud Camisi'nde irat ettiği hutbede, İslamiyet'in Medine'de güçlenerek yayılmasından münafıkların rahatsız olduğunu ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflandıklarını söyledi.

Her geçen gün güçlerini kaybeden münafıkların, Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmadığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Müslümanlar aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla bir mescit inşa ettiler. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Dırar olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber Efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece meşruiyet kazanacak olan bu mekan, şehirde sürdürdükleri nifak hareketlerinin de merkezi olacaktı. Allah Resulü bu mescitte namaz kılmaya hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu ayeti kerimeler nazil oldu; 'Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır'."

Erbaş, henüz Peygamber hayattayken gerçekleşen bu hadisenin, din istismarının en bariz örneklerinden biri olduğunu anlatarak, "Tarih boyunca da birçok kişi ve grup dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanarak çıkar elde etmekten, din istismarcılığı yapmaktan geri durmamıştır. İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar dün olduğu gibi bugün de karşımızdadır. Halbuki Peygamber Efendimizin uyarısı gayet açıktır, 'Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür." diye konuştu.

Beş yıl önce 15 Temmuz gecesi, muazzez değerlerin arkasına gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişimine hep birlikte şahit olduklarını aktaran Erbaş, "İhanet şebekesi olan bu örgüt istiklal ve istikbalimizi hedef aldı. Vatanımıza, devletimize ve aziz milletimizin canına işbirlikçileriyle birlikte kastetti." ifadesini kullandı.

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmayalım ki FETÖ, İslam'ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır. Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif etmiştir. İnsanımızın dini duygularını istismar etmiştir. Sureti haktan görünerek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmekten, bozgunculuk yapmaktan asla çekinmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de fesatçılar hakkında şöyle buyrulmaktadır; 'Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler'. Rabbimize sonsuz hamdüsena olsun ki 15 Temmuz'da, Rabbimizin yardımına, hakkın batıl karşısında zaferine şahit olduk. Bizler o gece, hainlerin emellerini kursaklarında bırakan milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahit olduk. Bedenlerini bu vatan için siper eden şehitlerimizin şehadetine, gazilerimizin kahramanlıklarına şahit olduk."

Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için herkesin üzerine düşenin, güvenilir kaynaklardan öğrenecekleri sahih dini bilgiyle hayata yön vermek olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bize düşen, Kur'an-ı Kerim'in rehberliği ve Peygamberimizin örnekliğiyle hayatımıza istikamet vermektir. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Ülkemizi ve milletimizi fitneye sürüklemek isteyen istismarcılara karşı yekvücut, tek yürek olmaktır. Tıpkı İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."

Erbaş, geçmişten bugüne dinü devlet, mülkü millet yolunda canından geçen aziz şehitlere ve dar-ı bekaya irtihal eden kahraman gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Hutbenin ardından cuma namazını kıldıran Ali Erbaş, daha sonra aynı camide cenaze namazı kıldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli