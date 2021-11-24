Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Öğretmenler Gününü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında, "Göz aydınlığı evlatlarımızın kalbine ilim, irfan, bilgi ve hikmetle dokunarak mukaddes bir vazifeyi ifa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Göz aydınlığı evlatlarımızın kalbine ilim, irfan, bilgi ve hikmetle dokunarak mukaddes bir vazifeyi ifa eden tüm öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü'nü kutluyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. pic. twitter. com/o4IY0uRzUB

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 24, 2021

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