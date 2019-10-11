11.10.2019 09:06

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sabah namazını Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şahidi Camii'nde kıldı. Namaz öncesi Mehmetçiğin başarısı için Fetih Suresi okundu.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TSK'nın başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası sosyal medya hesabından vatandaşları sabah namazlarında camilerde yapılacak duaya davet etmişti. Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" mesajı iletmişti.



Başkan Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na destek için ilk gün Ankara Hacı Bayram Camii'nde yapılan programa katıldı. İkinci gün programı ise Muğla'da gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Muğla'da Muğlalı Mevlevi Şahidi Hazretlerinin adını taşıyan Şahidi Camii'nde yapılan programa katıldı ve sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Ardından kahraman Mehmetçikler için dua edildi.



Programa, Jandarma Komando Taburu ve Polis Özel Harekat birimleri de katılırken, vatandaşlar sabah namazı için camiye akın etti. Sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okudu ve 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerinin başarısı ve geçmişte vatan, bayrak uğruna şehit düşen tüm şehitler için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazının ardından cami avlusunda bulunan Muğlalı Mevlevi Şahidi Hazretlerinin mezarını ziyaret ederek burada da dua etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA