Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar devam edecektir" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bilinmelidir ki mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar devam edecektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği tarafından online olarak organize edilen, "Kudüs ve Mescid-i Aksa Dayanışma Buluşması"nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen buluşmada, Kudüs'ün insanlığın en köklü mirasına ve tarihi serüvenine tanıklık eden evrensel bir değer olduğunu ifade ederek, "İslam medeniyetinin tarihsel bilgi ve değerler hafızasıdır. Bu itibarla Müslümanların hayatında vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

Filistin ve Kudüs'ün tarihini, bugününü ve geleceğini ele alınırken İslam coğrafyasının genel durumu ve temel sorunlarının da konuşulması gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Kudüs'ü işgal edenler, İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulmaktadırlar. Dolayısıyla Müslümanlar olarak hep beraber ciddi ve köklü bir muhasebe ve özeleştiri yapmak durumundayız. Coğrafyamızın nasıl küresel aktörlerin güç gösterisi alanı haline geldiğini ve ümmeti zayıflatan faktörleri kapsamlı olarak ele almak ve çözüm üretmek zorundayız" diye konuştu.

Erbaş, Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin, dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenlerin, hukuk, insaf, vicdan, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadığına dikkat çekerek, bu durumun tek çözümünün ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olması olduğunu söyledi.

"Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili bilgiler, eğitim ve öğretim müfredatlarına dahil edilmelidir"

Filistin davasının yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılmasının önemine vurgu yapan Erbaş, "Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili dini ve tarihi bilgilerin tüm İslam coğrafyasında eğitim ve öğretim müfredatlarına dahil edilmesi önemlidir. Müslümanların Kudüs'teki tarihi eserlerini araştıran kurum ve kuruluşlarını, keza Kudüs davasını savunmak üzere hizmet yürüten medya kuruluşlarını desteklemeliyiz. Müslüman ülkelerin dini kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Kudüs bilincini güçlendirecek farklı etkinlikler yapmaya devam etmelidir" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız, tüm uluslararası toplantılarda en yüksek sesle Kudüs davasını savunmaktadır"

Türkiye'nin her zaman Doğu Türkistan'dan Filistin'e dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların yanında olduğunu dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

"Orta Asya'dan Afrika'ya bir araya geldiğimiz her platformda biz Kudüs davamızı gündeme getiriyoruz. Mesela 2018 Ocak ayında İstanbul'da "Uluslararası Kudüs Sempozyumu"nu yaptık ve bir sonuç bildirgesiyle Kudüs davasını dünya kamuoyuna aktardık. Hatta şunu söyleyebilirim; Türkiye'de her hafta bir yerde Kudüs'le ilgili bir çalışma, bir konuşma ve bir faaliyet mutlaka vardır. Kudüs ile ilgili 100 bini aşkın camimizde hutbeler okutuyoruz. Kudüs ziyaretlerini teşvik ediyoruz. Yine Mayıs 2018 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan'ın davetiyle Kudüs meselesi için İstanbul'da özel olarak toplandı. Yine İstanbul'da aynı gün, tüm dünyaya güçlü bir mesaj vermek için 1 milyonu aşkın insanın katılımıyla, benim de sonunda dua ettiğim "Büyük Kudüs Mitingi"ni gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan, Davos ve Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi her zaman tüm uluslararası toplantılarda en açık şekilde ve en yüksek sesle Kudüs davasını savunmaktadır."

"Filistinli mazlum Müslümanların yanındayız"

"Bilinmelidir ki mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar devam edecektir" diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum."

Nekse'nin (İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesi) 53. yıldönümü olması ve İsrail'in son zamanlarda Batı Şeria'yı "ilhak" etme planları üzerine düzenlenen buluşmaya, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmed Al-Reysuni, Yüksek İslam Komisyonu Başkanı, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün eski Müftüsü Dr. İkrime Sabri, Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği Başkanı Dr. Nawaf Takrouri'nin yanı sıra başta Endonezya, Hindistan, Moritanya, Senegal ve Suudi Arabistan olmak üzere bir çok ülkeden alimler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA