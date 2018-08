- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Milletimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettiği kurban sayısı 425 bine ulaştı"

MEKKE - Mekke'de basın mensuplarıyla bayramlaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Vekaletle Kurban Kesim Programı"na yapılan bağışların 425 bine ulaştığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de basın mensuplarıyla bayramlaştı. Din Hizmetleri Ataşeliği'nde gerçekleşen bayramlaşmada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bayramınızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

"Büyük bir ibadetin ardından, büyük bir bayramda, mübarek bir mekanda bir aradayız. Bunu bize nasip eden Rabbimize hamdolsun. Haccınız mebrur olsun Allah ibadet ve dualarınızı kabul eylesin" temennisinde bulunan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Bayramlar sevinç, muhabbet, sılayı rahim günleridir. Bayramlar birliğin ve beraberliğin sevincin ve muhabbetin arttığı günlerdir. Bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, paylaşma ve dayanışma ruhumuzu geliştiren günlerdir. Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız, yakınlarımız ve komşularımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret etmek suretiyle onların gönlünü almalıyız. Hem çok önemli bir ibadeti yerine getiriyoruz hem de bu vesileyle aramızdaki muhabbeti, sevgiyi ve saygıyı geliştirmeye çalışıyoruz. Bayramlar hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur. Dolayısıyla bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız."

TDV'nin vekaletle kurban programına yoğun ilgi

Başkan Erbaş, Kurban Bayramı'nın paylaşmaya ve dayanışmaya vesile olduğunu ifade ederek, "Dünyanın pek çok yerinde yıl boyunca sofrasına bir lokma et girmeyen insanlar var. Şu anda ülkemizden sivil toplum kuruluşları yüzlerce ülkede ve ülkemizin içinde yüzlerce ilçede, kasabada, köyde vekaletle kendilerine emanet edilmiş kurbanları dağıtıyorlar. Bu gerçekten bir gönül işidir" ifadelerini kullandı.

400 kişilik Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllülerinin 145 ülkede milletin vekaletle emanet ettiği kurbanları yerine ulaştırmaya çalıştığını dile getiren Başkan Erbaş, "Milletimizin vekaletle Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet ettiği kurban sayısı bu yıl 425 bine ulaşmıştır. Bu Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kurban sayımızın yaklaşık iki katıdır. Bu da milletimizin vekaletle bize verdiği bu kurbanları en güzel bir şekilde ulaştırma noktasında gayretimizi arttırıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, TDV'ye yapılan vekaletle kurban bağışının rekor denebilecek düzeyde olmasının iki önemli şeyi ortaya koyduğuna işaret ederek, "Birincisi milletimizin büyüklüğünü, alicenaplığını ve her geçen yıl veren el olma noktasındaki anlayışının geliştiğini gösteriyor. Hatta kendi sıkıntıları olsa dahi diğerkamlık yapıp başkalarına yardım etmeyi öncelediğini gösteriyor. İkincisi ise halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza olan güveninin ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle tüm milletimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Milletimizin iyilik eli mazlum coğrafyalara umut oluyor"

"Bu kurban ve yardım faaliyetleri elbette muhtaçların sofrasına bereket oluyor. Onların yüzünü güldürüyor. Ama ben bundan daha önemli bir etkisine dikkatinizi çekmek istiyorum" diyen Başkan Erbaş şöyle devam etti:

"Yapılan bu çalışmalar ve milletimizin iyilik eli mazlum coğrafyalara umut oluyor. Milletimizin o bölgelerde bulunması, hep sömürüye maruz kalmış, gelecek umudunu kaybetmiş, sahipsizlik ve güçsüzlük duygusuna teslim olmuş coğrafyalara geleceğe dair, inanç, azim ve heyecan aşılıyor. Onlar her yıl bizi bekliyor. Nitekim biz o coğrafyalarda Türkiye gibi büyük bir devleti kendilerinin yanında görünce nasıl gözlerinin parladığını, heyecan ve umutlarının nasıl yeşerdiğini görüyoruz. Gördüğümüz zaman da mutlu oluyoruz. İslam'ın paylaşma ve dayanışma dini olduğu gerçekliğini bir kez daha anlamış oluyoruz. Dolayısıyla tekrar ifade edeyim ki, bu sadece bir miktar etin paylaşılması değildir. Şu anda ülke içinde ve dışında milletimizin fertlerinin, TDV gönüllülerinin o bölgelerde bulunmuş olması mazlum ve mağdurların geleceğe dair umudunu ve inancını diri tutmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Başkan Erbaş, TDV'nin yürüttüğü "Vekaletle Kurban Programı"na devlet büyüklerinin verdiği desteği hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfımızın vekaletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan ve her türlü desteği veren; başta çok muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye, katkı sunan bakanlarımıza, milletvekillerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza, bürokratlarımıza, valilerimize ve kaymakamlarımıza, il ve ilçe müftülerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Büyük bir özveri ile bu iyilik organizasyonunda çalışan Başkanlığımız ve TDV mensuplarına teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarı, bütün mensuplarımızın, milletimizin bütün fertlerinin el birliği ile gerçekleştirdiği bir başarıdır. Milletimizin büyük bir teveccüh ile kurbanlarını bağışlaması, destek vermeleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizim sorumluluğumuzu arttırıyor."

TDV'nin son günlerde yaşanan depremlerden etkilenen depremzedelere de kurban eti götürdüğünü belirten Başkan Erbaş, "Endonezya'nın Açe bölgesinde üç gün önce bir deprem oldu. Orada Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüleri depremzedeleri de önceleyerek bu kurban bağışlarını yerine ulaştırmaya çalışıyor. Ekipler depremler esnasında bölgedeydi. Ayrıca 10 saat önce deprem felaketi yaşayan Venezuela'da da depremzedelere kurban dağıtmak için çalışmaları yürütüyoruz. Üç gün önce Hindistan Kerala bölgesinde sel felaketi meydana gelmiş, şu an gönüllülerimiz orada milletimizin bize emanet ettiği kurban bağışlarını fakir fukaraya, oradaki felaketzedelere ulaştırmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Hacıların hedy kurbanları kesildi"

Başkan Erbaş Türkiye'den hac farizası için kutsal topraklara gelen bütün hacıların hedy kurbanlarının sabah saatleri itibariyle kesim işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Arafat'tan döndükten sonra 3 hacının hayatını kaybettiğini bildiren Başkan Erbaş, Türk hacılardan toplam 24 hacının vefat ettiğini belirtti.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Prof. Dr. Ramazan Muslu, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç de katıldı.