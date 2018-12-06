Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mardin'de Birlik Beraberlik İçin Dua Etti

Diyanet işleri Başkanı Erbaş Mardin'de birlik beraberlik için dua etti

MARDİN - Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir dizi temaslar da bulunmak için geldiği Mardin programında Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Müdürlüğünde güvenlik güçleri ile bir araya gelerek dua etti.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Asker ve polislerle birlikte yatsı namazını kılan Erbaş ardından güvenlik güçleri ile birlikte yemeğe geçerek Türkiye'nin birlik bütünlüğü için dualar etti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Şube Müdürlüğündeki programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şube müdürleri katıldı. Yatsı namazını Özel Harekat polisleri ile birlikte kılan Prof. Dr. Erbaş namazın ardından yemeğe katılarak güvenlik güçleri ile birlikte ülkenin birlik ve bütünlüğü için dualar etti.

Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş duasında, vatanımızı milletimizi hainlerin ihanetinden düşmanların tuzaklarından muhafaza eyle Allah'ım. Dumlupınar'dan Sakarya'ya, 15 Temmuzdan günümüze kadar vatan millet uğruna şehit olanlarımıza rahmet eyle Allah'ım. Senin rızan için, Vatan millet için çarpışırken terör örgütleri ile mücadele ederken gazi olmuş kardeşlerimize ahirete intikal etmiş olanlara rahmet eyle hayatta olanlara sağlıklı ömür nasip eyle. Askerimizi polisimizi bütün güvenlik güçlerimize başarılar nasip eyle Allah'ım" diyerek dua etti.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Ali Erbaş peygamberimizin vatan sevgisi imamdandır diyerek sınırda nöbet yerinde bekleyen asker polisin nafile ibadet yaptığını buyurduğunu ifade ederek,"Biz inancımızın başlangıcından buyana memleketimizin her karış toprağının çok önemli olduğunu bilenlerdeniz. Askere giderken annelerimiz, yakınlarımız giden askerlerimizi dualarla gönderir, dualarla karşılarız. O nedenle diyorum ki birlik ve beraberlik içinde birbirimizi severek yaşamaya devam edeceğiz. Vatan, millet aşkı ile nerede görev yapıyor olursak olalım. Askerimizi sınırda ve boylarında polisimiz şehirde, bizler en ucra köşelerde görev yapıyor, bizler Diyanet işleri başkanlığı personeli imamlar, müezzinler, olarak beraberce aynı amaca doğru hareket ediyor,çalışıyoruz. Bu birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece inşallah vatanımızda, milletimizde bayrağımızda ilelebet payidar olacaktır. Canab-ı hak birlik beraberlimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Onlar tuzak kurarlar Allah ta onlarda onların tuzağını bozmak için planlar yapar. Biz elimizden gelen her türlü tedbiri alarak, milletimizin, şanlı ordumuz polisimizin gayreti ile dualarımızla birliğimizi beraberliğimizi devam ettireceğiz. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin" diye konuştu.