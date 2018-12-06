Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mardin'de Birlik Beraberlik İçin Dua Etti

Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğünde güvenlik güçleriyle bir araya gelerek dua etti.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde asker ve polislerle birlikte yatsı namazını kılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ardından güvenlik güçleri ile birlikte yemeğe geçerek Türkiye'nin birlik bütünlüğü için dua etti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Şube Müdürlüğündeki programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şube müdürleri katıldı. Yatsı namazını Özel Harekat polisleri ile birlikte kılan Prof. Dr. Erbaş namazın ardından yemeğe katılarak güvenlik güçleri ile birlikte ülkenin birlik ve bütünlüğü için dualar etti.

Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vatanımızı milletimizi hainlerin ihanetinden düşmanların tuzaklarından muhafaza eyle Allah'ım. Dumlupınar'dan Sakarya'ya, 15 Temmuzdan günümüze kadar vatan millet uğruna şehit olanlarımıza rahmet eyle Allah'ım. Senin rızan için, Vatan millet için çarpışırken terör örgütleri ile mücadele ederken gazi olmuş kardeşlerimize ahirete intikal etmiş olanlara rahmet eyle hayatta olanlara sağlıklı ömür nasip eyle. Askerimizi polisimizi bütün güvenlik güçlerimize başarılar nasip eyle Allah'ım" diyerek dua etti.

Yemekte yaptığı konuşmada Prof. Dr. Erbaş, "Biz inancımızın başlangıcından bu yana memleketimizin her karış toprağının çok önemli olduğunu bilenlerdeniz. Askere giderken annelerimiz, yakınlarımız giden askerlerimizi dualarla gönderir, dualarla karşılarız. O nedenle diyorum ki birlik ve beraberlik içinde birbirimizi severek yaşamaya devam edeceğiz. Vatan, millet aşkı ile nerede görev yapıyor olursak olalım. Askerimizi sınırda ve boylarında polisimiz şehirde, bizler en ucra köşelerde görev yapıyor, bizler Diyanet İşleri Başkanlığı personeli imamlar, müezzinler, olarak beraberce aynı amaca doğru hareket ediyor, çalışıyoruz. Bu birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece inşallah vatanımızda, milletimizde bayrağımızda ilelebet payidar olacaktır. Cenab-ı Hak birlik beraberlimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Onlar tuzak kurarlar Allah da onların tuzağını bozmak için planlar yapar. Biz elimizden gelen her türlü tedbiri alarak, milletimizin, şanlı ordumuz polisimizin gayreti ile dualarımızla birliğimizi beraberliğimizi devam ettireceğiz. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin" diye konuştu. - MARDİN