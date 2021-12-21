Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah'a ve heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

İmzalanan Protokolle, Suriye, Bangladeş, Filistin başta olmak üzere Müslüman ülkelerdeki özellikle yoksul öğrencilere, çocuklara, yetimlere, dullara, engellilere, evsizlere, ailelere destek sağlanması; yetersiz beslenme, cehalet, yerinden edilme ve yoksulluğun etkilerinden muzdarip yoksul insanların acıları hafifletilmeye amacıyla çalışmalar yapılacak.