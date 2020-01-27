Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da hasar gören camiyi inceledi

27.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:58

Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya'yı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremde kubbesi yıkılan tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu. Erbaş burada yaptığı açıklamada, "Bu bir uyarıdır diye düşünüyorum. Bu uyarıdan dersimizi iyi alalım, hem dünya hem ahiret için tedbirli olalım. Binalarımızı sağlam yapacağız. Müteahhitlerimizin buna dikkat etmesi lazım, bu bir kulluk vazifesidir" dedi.



Elazığ'daki deprem bölgesinden Malatya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada ilk olarak depremde kubbesi yıkılan tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu. İbadete kapalı olan camide yetkililerden bilgi alan Erbaş çıkışta yaptığı açıklamada, "Cenabı Hak daha beterinden, büyük depremlerden korusun. Malatya'da ve Elazığ'da, bu bölgede yaşamış olduğumuz deprem dolayısıyla 40 kadar vefat eden insanımız var. Malatya'da da 4 vatandaşımız vefat etti. Ama sevindirici tarafı Malatya'nın merkezinde can kaybı ve çok fazla hasar yok. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremin ilk anından itibaren Elazığ ve Malatya'da olduklarını dile getiren Erbaş, "Şu anda Elazığ'da Türkiye Diyanet Vakfı'nın 5 bin kişiye sıcak yemek verebilecek mobil mutfağı kuruldu. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.



Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi'nin en kısa zamanda onarılmasını arzu ettiklerini ifade eden Erbaş, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerimize düşeni yapacağız. Tabi Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapması gereken işler var. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmalar yapılır ve şehir için çok önemli olan Malatya Yeni Cami'nin bir an önce ibadete açılması gerçekleşir" diye konuştu.



Bir basın mensubunun depremde ölenlerin hükmü şehit sayılıp sayılmadığı sorusu üzerine Erbaş, "Depremde, yangında ölenler, denizde, sel felaketinde boğulanlar İslam fıkhına göre hükmen şehit sayılır. Biz bunu bu şekilde biliyoruz ve bütün milletimize de bu şekilde söylüyoruz" dedi.



Erbaş ve beraberindekiler daha sonra Söğütlü Camisi'ne geçti. Burada İkindi Namazı öncesi İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrası söz alan Erbaş, verdiği vaazda deprem gerçeğine değindi. Kuran'da Zilzal Suresi'nde kıyametin 'zelzele' kelimesi ile anlatıldığını ifade eden Erbaş, "Bizler dünyada imtihan için varız. 99 depreminde Düzce'den İstanbul'a 20 bin kardeşimiz vefat etti. O günleri yaşadık. Bu bir uyarıdır diye düşünüyorum ben. Bu uyarıdan dersimizi iyi alalım, hem dünya hem ahiret için tedbirli olalım. Dünya için nasıl tedbirli olalım derken binalarımızı sağlam yapacağız. Müteahhitlerimizin buna dikkat etmesi lazım, bu bir kulluk vazifesidir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA