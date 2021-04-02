Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her camimiz aynı zamanda bir mekteptir, bir medresedir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her camimiz aynı zamanda bir mekteptir, bir medresedir." dedi.

Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaretinde, kentin çok önemli medeniyetleri barındırdığını ve kadim bir şehir olduğunu belirtti.

İnsanlığın mutlaka ilimle, irfanla, eğitimle, bilgi ve hikmetle o medeniyete sahip olduğunu dile getiren Erbaş, "Çocukluğumdan beri Malatya, benim zihnimde bu yönleri ile hep yer etmiştir. Kütüphaneleriyle, okuyan insanların sayısının çok oluşuyla, mütefekkir insanlarıyla hep zihnimde yer etmiştir. Bugün bu yerlerinin özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkılarıyla zirveye tırmandığını görüyorum." dedi.

Ali Erbaş, bugün İnönü Üniversitesini gezdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin tam kalbinde camimizin açılışını gerçekleştirmiş olmaktan çok memnuniyet duydum. Özellikle üniversite camimizin altında yapılmış olan İslami İlimler Kütüphanesi, sadece İlahiyat Fakültesi öğrencilerine değil, üniversitemizin tüm öğrencilerine büyük katkı sağlayacaktır. Her camimiz aynı zamanda bir mekteptir, bir medresedir. Üniversitemizin içindeki caminin bu noktadaki fonksiyonu diğerlerine göre çok daha fazladır. Çünkü binlerce öğrencimiz camiden istifade edecek, altındaki kütüphanesi ile birlikte çok önemli bir şekilde camimizden istifade edecek. Rabbim bütün üniversitelerimize, bütün şehirlerimize böyle güzellikleri yaşamayı her zaman nasip eylesin."

Hz. Muhammed'in "İnsanların efendisi onlara hizmet edenlerdir" mealindeki hadisine işaret eden Erbaş, "Bu ruhla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Malatyamızın çok değerli yöneticilerinin çalıştıklarını bilmiş olmaktan dolayı da Cenabı Hakka hamd ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun. İnsanlara hizmet etme yolunda önünüzdeki zorluğu kolaylaştırsın, problemleri çözüme ulaştırsın." dedi.

Erbaş, Gürkan'a "Hepiniz Allah'ın ipine sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz." mealindeki ayetin yazılı olduğu hat tablosu hediye etti ve "Bu ayetlerin ışığında bu birliğiniz, beraberliğiniz hep devam eder inşallah." ifadesini kullandı.

Erbaş'a kayısı ve hat tablosu takdim eden Gürkan ise Malatya'nın tarihi misyonu hakkında bilgi verdi, belediye olarak yürüttükleri bazı çalışmaları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine