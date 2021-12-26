Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan müezzin Uyar'a rahmet diledi - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan müezzin Uyar'a rahmet diledi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan müezzin Uyar'a rahmet diledi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan Yeşil Cami müezzini Recep Uyar'a Allah'tan rahmet diledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan Yeşil Cami müezzini Recep Uyar'a Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okuduğu ezanlarla nice gönülleri fetheden ve İslam'a ısınmasına vesile olan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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