Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Furkan Abdula - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu ile bir araya geldi.

İslam Birliğinin başkent Üsküp'teki merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Erbaş ve Fetahu, basına açıklama yaptı.

Erbaş, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığından bir heyetle Balkan ülkelerindeki kardeşlerini ziyaret etmek üzere yola çıktıklarını, dün Bulgaristan'ın farklı şehirlerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Bugün de Üsküp'te, Kuzey Makedonya İslam Birliğini ziyaret ettiklerini dile getiren Erbaş, "Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kuzey Makedonya Dini İdaresi (İslam Birliği) arasında tarihten gelen iş birliği bugün de gelecekte de devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Hem din hizmetleri noktasında hem din eğitimi noktasında birbirleriyle istişareli çalışacaklarının altını çizen Erbaş, "Kuran ve Sünnet çizgisinde nice gençleri yetiştirme noktasında, camilerimizin mihraplarında, minberlerinde, kürsülerinde vazife yapacak kardeşlerimizin daha nitelikli yetişmesi noktasında karşılıklı iş birliği yapacağız." dedi.

"Camiler şehirlerin kalbidir"

Erbaş, "Camiler şehirlerin kalbidir, mahallelerin kalbidir. Müslümanların yaşadığı her yerde olmazsa olmazımızdır camilerimiz. Hem Kuzey Makedonya'da hem Balkanların çeşitli yerlerinde camisi bulunmayan mahallelere, şehirlere, beldelere yeni camiler yapma noktasında, tamire ihtiyacı olan yerlerdeki camilerin tadilatı ve tamiratı noktasında biz Türkiye olarak bu ana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in "Kim dünyada bir mescit inşa ederse, Allah onun benzerini ahirette bir makam olarak ona nasip eyler" şeklindeki müjdesine işaret eden Erbaş, "İşte bu müjde doğrultusunda camilerimizi daha da geliştirmek, sayılarını daha da artırmak ve içini mamur etmek, içini mektep ve medrese haline getirmeye çalışmak bizim en önemli vazifelerimizden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

"İslam Allah katında sarsılmaz bir inançtır"

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu da Erbaş'ın bu ziyaretinin ülkedeki Müslümanlar ve İslam Birliği için bir şeref olduğunu belirterek, "(Görüşmede) Bizim gelecekteki iş birliğimiz, Diyanet İşleri ve bünyesindeki kurumların daha önce yaptığı ve yapmaya devam ettiği yatırımlar hakkında konuştuk." dedi.

Geçmişte ve şimdi yaptıkları ile gelecekte yapacakları çalışmalar için Erbaş'a teşekkür eden Fetahu, iki kurumun yakın ve dostane bir iş birliğine sahip olması ve İslam'ın değerlerini hep birlikte korumaları temennisinde bulundu.

İslam'ın uygun bir şekilde anlatımının ve uygulanmasının sadece Müslümanlar için değil, yaşadığımız toplum ve ülke için bir değer olduğunu belirten Fetahu, "Çünkü İslam Allah katında sarsılmaz bir inançtır. İslam ilim, bilim, ahlaki değer, barış, hoşgörü, insanlıktır. Gerçekten güzel bir şekilde yaşamak isteyenler için bir birlikte yaşam biçimidir." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula

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