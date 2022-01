Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "TRT Kur'an Okuyucuları Semineri"nde konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması sayesinde ihtida eden, Müslüman olan onlarca, yüzlerce insanın olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen ve 3 gün süren "TRT Kur'an Okuyucuları Semineri"nin kapanışında düzenlenen "Vefatının 50. Yıl Anısına Kur'an Hadimi Kurra Hafız Hasan Akkuş Paneli"ne katıldı.

Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'ndaki programda, Hazreti Muhammed'in, hadislerinde Kur'an-ı Kerim'den bahsedilen yerde bulunanların üzerine meleklerin rahmet yağdırdığını müjdelediğini belirtti.

Seminerin önemine değinen Erbaş, "Bizim Kur'an'ı en güzel bir şekilde okumaya, anlamaya, yaşamaya ihtiyacımız var. Kur'an bizim her şeyimiz. Kur'an-ı Kerim Rabb'imizin, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığa gönderdiği en büyük mucize. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim için harcanan her saniye, her dakika bizim için çok önemli, çok mukaddes. 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir' hadis-i şerifinin müjdesine de nail oluyorlar. Çünkü TRT'de yapılan bu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması aynı zamanda bir eğitimdir, bir öğretimdir." ifadelerini kullandı.

"Biz Kur'an okuyucusuyuz"

Hafız Hasan Akkuş'a Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in her şeyi ile mucize olduğunu dile getirdi.

Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması sayesinde ihtida eden, Müslüman olan onlarca, yüzlerce insan var. Bu mucize değil midir? Belki manasını bilmiyor ama o güzel sesle okunan Kur'an-ı Kerim, onun ruhuna, kalbine işliyor ve Müslüman oluyor. Güzel okunan ezanlar sayesinde Müslüman olanları biliyoruz. Bunların hepsi Kur'an'ın, ezanın bizim dinimizde, medeniyetimizde ne büyük yerinin olduğunu ortaya koyuyor. Kur'an'ı sadece okumakla kalmayacağız. Onu anlamaya çalışacağız. Her hocamız, Kur'an-ı Kerim'in okuduğu o ayetlerin anlamını öğrenmeye çalışsın.

Çünkü sizler sadece Kur'an'ı güzel okuyan kimseler değilsiniz. Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda anlatma vazifeniz var. Kur'an-ı Kerim'in daha fazla insan tarafından anlaşılmasını sağlama vazifeniz var. Yani biz sanatçı değiliz. Biz Kur'an okuyucusuyuz. Kur'an-ı Kerim'i kalplere nasıl yerleştireceğiz, Kur'an-ı Kerim daha fazla insanlar tarafından nasıl yaşanılsın, derdimiz bu.. Yoksa bir sanat yapmıyoruz burada. Aynı zamanda sanattır. En büyük sani Allah'tır. En büyük saninin gönderdiği Kur'an da aynı zamanda her yönüyle sanatı da uygundur. Edebi bir metindir. Şiirden daha güzel secileri vardır. Bunları da biliyoruz."

Programa, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, TRT'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenler ve jüri üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeleri katıldı.