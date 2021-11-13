Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından 'Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin' notuyla paylaştığı mesajında, "Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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