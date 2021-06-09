Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs ve Filistin konusunda bilincimizi canlı tutmak için vaaz, hutbe ve açıklamalarımız devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs ve Filistin konusunda bilincimizi canlı tutmak için vaaz, hutbe ve açıklamalarımız devam ediyor." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca ikincisi düzenlenen Kudüs İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kudüs meselesiyle ilgili müzakere yapmanın elzem olduğunu söyledi.

2018'de İstanbul'da Uluslararası Kudüs Zirvesi yaptıklarını hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Faydalı sonuçları oldu. Orada aldığımız kararlarla Kudüs ziyaretlerini yoğunlaştırmayı planladık. Kudüs davasını ilmi, akademik ve uluslararası düzeyde daha güçlü savunmanın istişaresini yaptık. Bu bağlamda Müslüman ülke ve topluluklarla daha sıkı çalışma kararı alındı ve bu süreçte beraber çalışmalar yaptık. Hac ve Umre Genel Müdürlüğü bünyesindeki Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımızın ismini Umre ve Kudüs Daire Başkanlığı olarak değiştirdik, görev ve çalışmalarını bu şekilde yapılandırdık."

TDV mensuplarının İsrail'in ramazan ayında Filistinlilere yönelik saldırısı sonrasında Gazze'ye giderek Müslümanların yanında yer aldığını bildiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs ve Filistin konusunda bilincimizi canlı tutmak için vaaz, hutbe ve açıklamalarımız devam ediyor. Yılda birkaç kez 90 bin camimizde hutbe irat ediyoruz. Filistin Alimler Birliği heyetiyle Miraç Gecesinin olduğu haftayı 'Kudüs Haftası' olarak ilan ettik ve etkinlikler yaptık. İşgalcilerin son saldırıları münasebetiyle bayram öncesi Müslüman ülke ve toplulukların dini liderleriyle olağanüstü bir toplantı yaptık. 60 kadar ülkeyle dijital ortamda Kudüs'e sahip çıkma ve terör devleti İsrail'in karşısında yer alma noktasında önemli bir istişare toplantısı oldu."

Birincisini düzenledikleri Kudüs İstişare Toplantısı'nda Kudüs'le ilgili çalışmaları tek çatı altında toplama ve koordineli bir şekilde yapma noktasında karar aldıklarını aktaran Erbaş, Filistin'le ilgili ihtiyaç odaklı komisyonlar kuracaklarını altını çizdi.

İsrail'in son saldırıları üzerine daha çok Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan 125 dini lidere mektup yolladıklarını hatırlatan Erbaş, "Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır." dedi.

Toplantıya, çok sayıda akademisyen, uzman ve gazeteci de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Aziz Yıldırım Roland Garros Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:36:59. #1.14#

title