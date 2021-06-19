Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanlığını Ziyaret Etti

Kosova İslam Birliği Başkanlığını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının gücüne vurgu yaparak, "Ülkelerimiz arasında resmi sınırlar olabilir ama gönüllerimiz arasında hiçbir sınırın olmadığı kanaatindeyim" dediDiyanet İşleri Başkanı Prof.

Kosova İslam Birliği Başkanlığını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının gücüne vurgu yaparak, "Ülkelerimiz arasında resmi sınırlar olabilir ama gönüllerimiz arasında hiçbir sınırın olmadığı kanaatindeyim" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanlığını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı başkent Priştine'de bulunan başkanlık merkezinde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile heyeti karşıladı.

Görüşmede Kosava İslam Birliği Başkanı Naim Terneva, İslam Birliği Başkanlığı ve Kosova da yürütülen din hizmeti, din eğitimi, dini hayat ve sosyal yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Erbaş, görüşmede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, "İslam Birliği Başkanımızı konuşmasını dinledikten sonra çok mutlu oldum. Bu kadar kısa zamanda gerçekten bizleri mutlu edici ve umut verici güzel çalışmaların yapıldığını duymuş olmaktan da özellikle bahtiyar oldum. " dedi.

Balkanlar'da Osmanlı Devleti'nin son bulmasından sonra Müslümanların büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başkan Erbaş, "Bu sıkıntılara artık dayanamayan pek çok insan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Sizler, sizlerin ecdadı, babalarınız ecdadın yadigarlarına sahip çıkmak için terk etmediniz. Eğer herkes terk etmiş olsaydı bugün bu bölgeler de İspanya gibi olurdu, Endülüs gibi olurdu. Kurtuba'da bin cami varken şuan sadece bir cami kalmış. Oradaki tüm Müslümanlar o bölgeyi terk edince ne cami kaldı, ne minare kaldı, hiçbir şey kalmadı. Bu topraklarda evlad-ı fatihanın bulunduğu yerlerde hala camiler varsa her şeye rağmen burada kalan ve direnen sizlerin ataları, babaları, ecdadı sayesinde olmuştur. " diye konuştu.

Başkan Erbaş, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının gücüne vurgu yaparak, "Türkiye olarak bütün kurumlarımızla ve tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hizmet eden kişiler olarak hepimiz, Ülkelerimiz arasında resmi sınırlar olabilir ama gönüllerimiz arasında hiçbir sınırın olmadığı kanaatindeyim. O yüzden birkaç senedir kullandığımız çok sevdiğim bir ifade var, 'Gönül Coğrafyası'. Biz evlad-ı fatiha'nın yaşadığı bu toprakları 'Gönül Coğrafyası' olarak kabul ediyoruz. O yüzden 30 seneyi aşkın bir süreden beri bu gönül coğrafyamızda, sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak. Sadece gücümüz nispetinde değil, gücümüzün üzerinde neler yapabiliriz, sürekli bunun gayreti içerisindeyiz. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, iki kurum arasındaki çalışmaların, işbirliklerinin her zaman ki gibi Allah ve Peygamberin müminlerin yardımlaşması dayanışması noktasındaki emirleri çizgisinde devam edeceğini söyledi.

En çok önemsedikleri konuların başında din hizmetleri ve din eğitiminin geldiğini dile getiren Başkan Erbaş, "Eğitim çok önemli. Uluslararası İlahiyat ve uluslararası İmam Hatip Lisesi Projemizi çok önemsiyoruz. Şunu açıklıkla ifade etmeliyim ki, doğru dini bilginin, aşırılıklardan uzak itidal, vasat ümmet olma yolundaki en önemli din eğitiminin Türkiye'de yapıldığını, çok iddialı olacak ama, ısrarla vurgulamalıyım. " değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, selefilik tehlikesine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz 'selefi' kelimesinden Allah Resulü Efendimizin döneminde yaşayan insanların ortaya koymuş oldukları dini anlayışı anlıyoruz. Ama bugün yeryüzünün çeşitli yerlerinde bu isimle ortaya çıkan dini anlayışın esas selefi kelimesinin anlamından saptığı kanaatindeyiz. Vasat ümmet, mutedil ümmet anlayışından saptığı kanaatindeyiz. Hem Türkiye'de hem de Rusya Federasyonu, Orta Asya, Balkanlar'da bizi bekleyen en büyük tehlikenin şiddetle dini anlayışı birleştiren bu selefi-vahabi anlayışın yaygınlaşması tehlikesidir. Buna karşı hep birlikte tedbir almak zorundayız. Buna sadece dini kurumların değil, devletlerin de daha dikkatli olması gerekiyor. Bizim ülkemizde okullarda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi var. 10 yıldır da seçmeli Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı dersleri var. Gönlümüz ister ki Kosova devletinde de mesela bir din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bütün okullarda olsa. "

FETÖ'nün dini istismar ederek Türkiye'de yaptıklarını hatırlatan Başkan Erbaş, FETÖ ile mücadelede işbirliği içerisinde olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Erbaş, Kadın Kur'an kursu öğreticilerine hitap etti

Başkan Erbaş, görüşmenin ardından daha sonra Kosova'da görev yapan kadın Kur'an kursu öğreticileriyle bir araya geldi.

Kosova İslam Birliği Başkanlığı'nda geçekleşen programda kadın öğreticilerine hitap eden Başkan Erbaş, İslam medeniyetinin ilme verdiği öneme işaret ederek, "Ecdadımız ilme, bilime önem verdiği asılarda hep yükselmiş, okumaktan, yazmaktan, kalemden kitaptan uzak kaldığı zamanlarda da gerilemiştir. Okumanın, ilmin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza anlatabilirsek inşallah geleceğimiz daha parlak olacaktır. " dedi.

Başkan Erbaş, Kur'an eğitiminin önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmek çok önemli. Ama esas amaç Kur'an'a göre bir hayat tarzın oluşturmaktır. Mehmet Akif Ersoy diyor ya bir şiirinde, "İnmemiştir hele Kur"an, bunu hakkıyla bilin; Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için! " Kur'an yaşanmak için inmiştir. Müslümanın hayatı kurana uygun olmalı. "

Başkan Erbaş, ayrıca Priştine Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti. Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Erbaş, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Priştine'de yaptırılan caminin inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Erbaş'a programlarda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın eşlik etti.

Kaynak: Habermetre