Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da Mevlid-i Nebi Haftası Programına Katıldı

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da Mevlid-İ Nebi Haftası Programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Kosova'nın başkenti Priştine'de Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. bine yakın davetlinin katılığı programa Başkan Erbaş yanı sıra Kosova İslam Birliği Başkanı, Türkiye Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ile Kosova'daki Türk ve Kosova kurum ile kuruluş temsilcileri hazır bulundu.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu programda söz alan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konuşmasına, "Size Türkiye'den Anadolu'dan, Fatih'in İstanbul'undan, Sultan Murad'ın Bursa'sından, Hz. Mevlana'nın Konya'sından kucak dolusu selamlar getirdim" sözleriyle başladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebiyi anmanın, aynı zamanda, savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamak olduğunu belirtti. Gençlik, insana bahşedilen çok kıymetli bir nimet olduğuna işaret eden Erbaş, Mekke'de en zor zamanlarda Peygamber Efendimizin davetine icabet ederek İslam'ı kabul edenlerin çoğunu gençler oluşturduğunu anımsattı.

"Gençler milletleri geleceğe taşır"

Gençliğin milletleri geleceğe taşıyacak büyük bir zenginlik ve imkan olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Modern zamanlarda bilgi, ulaşım ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim ve değişimler, gençliğin işini daha da zorlaştırmakta, olumsuz akım ve mecralar karşısında onları zayıf ve savunmasız bırakmaktadır. Dolayısıyla bizim, kendimiz, geleceğimiz ve ahiretimiz adına en büyük sorumluluklarımızdan biri de gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır. Onları inanç ve medeniyet değerleriyle buluşturmaktır" ifadesini kullandı.

Kimliği oluşturan asıl unsur din ve inanç olduğuna vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tarih bize gösteriyor ki milletler, bahse konu değerlerini kaybettiğinde nihayetinde kimliğini de kaybediyor. Onun için özelikle Kosova Cumhuriyeti'nde üzerinde durulması gereken en önemli husus, genç nesillerin ideal Müslüman kimliğini kazanmaları için her türlü çalışmayı yapmaktır" diye belirtti.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava da konuşmasında, "Efendimizin doğumu" kutlamasının, dünyanın her yerinde olduğu gibi bu topraklarda da eskiden beri kutlandığını hatırlattı. Halkta dini ve kültürel açıdan derin bir şekilde yayılmış ve halkın tamamında milli etkinlik kutlaması haline gelen Rebiü'l Evvel ayının tamamını Efendimizi anarak geçirmeye gayret gösterdiklerini belirten Ternava, "İslam dinine mensup milletimizin ve komşu ülkelerin haklarının Efendimizin doğumunu kutlamak ve Rebiü'l - Evvel ayında Efendimizi tanımak asına çalışmalar yaptıkları dönem pek çok eski değildir. Bu etkinlikleri sohbetler, dersler, ibadetlerle, ayrıca Efendimizin hayatı ile ilgili ve İslam dini hakkında konuşmalar yaparak gerçekleştirmişlerdir" dedi.

"Peygamberimizden daha iyi örnek bulunamaz"

Kosova Müftüsü Ternava ayrıca, bu mevlit kandilinde gençlerin öncelikle Allah yolunda eğitilmeleri ve olumsuz fenomenlerden uzaklaştırılmaları için daha çok ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. Ternava, "Bir gencimiz eğitimi için örnek arıyorsa Peygamberimizden daha iyi birini bulamaz" ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından program çerçevesinde Peygamberimizin hayatını konu alan belgeselin gösterimi yapıldı, ilahiler dinletildi.