Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da Basına Açıklamalarda Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da Basına Açıklamalarda Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da Basına Açıklamalarda Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile birlikte Kosova'da basına açıklama yaptıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile birlikte Kosova'da basına açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanlığı ziyaretinin ardından Priştine'de bulunan başkanlık merkezinde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile birlikte basına açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iki gündür Kosova'da önemli görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Kosova'da başta camiler olmak üzere, eğitim ve hayır hasenat konularında iş birliklerinin olduğunu ifade ederek, " Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı olarak Priştine'de büyük bir cami projemiz var. Projenin ilk aşamasını başlattık. " dedi.

Başkan Erbaş, Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda din görevlisinin Kosova'nın çeşitli camilerinde Kosova İslam Birliği rehberliğinde hizmet verdiğinin altını çizerek, "Din eğitimi noktasında Türkiye'de Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası İmam Hatiplerde okuyan çok sayıda (Kosovalı) talebemiz var. O gençlerimiz Türkiye'de ilahiyat eğitimi aldıktan sonra burada yine İslam Birliği Başkanlığının rehberliğinde camilerde imamlık, vaizlik yapıyorlar ve doğru dini bilginin insanlarımıza ulaştırılması noktasında çok büyük bir faaliyet gösteriyorlar. " diye konuştu.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava da Başkan Erbaş'ın ziyaretinin İslam Birliği ve tüm Kosova için bir onur olduğunu belirterek, "Sizin huzurunuzda kardeş Türk halkına ve Türk hükümetine bize sundukları bütün yardımlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Cenab-ı Allah kendilerinden bu dünyada ve ahirette razı olsun. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Bergen Enis Arıkan Hande Erçel Tuğba Coşkun
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da Basına Açıklamalarda Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 21:15:05. #1.14#

title