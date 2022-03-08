Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova'da Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki din eğitimi ve din hizmetleri işbirliği ile Kosova Priştine Merkez Camii ve Külliyesi inşaatındaki çalışmalar ele alındı.

Kabulde, Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İslam İşbirliği Başkanı Naim Tırnava, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin de hazır bulundu.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, cumhurbaşkanı, Ali Erbaş, Kosova, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title