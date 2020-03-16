Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: " (Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir." Kaynak: AA