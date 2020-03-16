Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.
16.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:44
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: " (Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir."
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Kaynak: AA