Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs salgınının sona ermesi için dua etti DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camii'nde dua etti.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için yatsı ezanının ardından Kocatepe Camii'nde dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, sala ve yatsı ezanının ardından Kocatepe Camii'nden yaptığı dua, merkezi sistem aracılığıyla Ankara'daki tüm camilerin hoparlörlerinden duyuruldu. Başkan Erbaş, vatandaşların balkonlardan 'amin' diyerek eşlik ettikleri duasında, başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte görev alan tüm çalışanlara kolaylıklar dileyerek, hastaların da bir an evvel şifa bulması için niyazda bulundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -

Kaynak: DHA