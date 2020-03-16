Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerini açıklayacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.
16.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:38
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın saat 15.30'da başkanlıkta basın toplantısı yapacağı belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA