Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "koronavirüs tedbirleri"ni anlattı Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kurslarının 16 Mart itibarıyla 29 Mart'a kadar iki hafta süresince tatil edildiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kurslarının 16 Mart itibarıyla 29 Mart'a kadar iki hafta süresince tatil edildiğini bildirdi.

Erbaş, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Başkanlık tarafından alınan tedbirleri anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca il ve ilçe müftülüklerine genelge gönderildiğini bildiren Erbaş, bu genelgeyle, camiler ve Kur'an kursları başta olmak üzere hizmet yürütülen binaların dezenfekte edilmesi, havalandırılması ve temizliğe özen gösterilmesinin istendiğini belirtti.

Cuma namazı başta olmak üzere camilerde geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği konusunda cemaatin bilgilendirileceğini ifade eden Erbaş, camilerde tokalaşmaya, kucaklaşmaya ara verilmesinin, kullanılan tespihlerin kaldırılmasının talep edildiğini aktardı.

Erbaş yaşlılara, grip, nezle gibi hastalık belirtilerini taşıyanlara, kronik rahatsızlığı bulunanlara evlerinde kalmalarının önerildiğini dile getirdi.

Hastalık riski taşıdığından şüphelenildiğinden kişilerin din görevlilerince hastanelere yönlendirilmesinin de istendiğine işaret eden Erbaş, genelgede, cenaze ve defin işlemlerinde sağlık, hijyen kurallarına uyulmasının da yer aldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Milli Eğitim Bakanlığının okulların tatil edildiğini açıklamasıyla birlikte Kur'an kurslarımız iki hafta boyunca, 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar tatil edilmiştir." dedi.

"Seminer ve konferanslar ertelendi"

Hafızlık eğitimine devam edenlerin de eğitimcilere sosyal medya ve iletişim araçlarıyla ezber vermelerinin sağlanacağını belirten Erbaş, Uluslararası İyilik Ödülleri, Avrasya İslam Şurası gibi uluslararası programlar başta olmak üzere seminerlerin, konferansların ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

Umre ibadeti nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunanlara broşürler dağıtıldığını ve bilgilendirildiğini anlatan Erbaş, Mekke ve Medine'deki otellerde temizlik yaptırıldığını söyledi.

Erbaş, 27 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın, umre ziyareti için ülkeye girişleri geçici durdurduğunu hatırlattı.

"Umrecilerimizin tamamı 15 Mart itibarıyla dönecek"

Umre ibadeti için bu ülkede bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönüşleri için gerekli koordinasyonların sürdüğünü dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB'a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır."

Yurt dışı teşkilatlarındaki personelin görev bölgesinden ayrılmamasının, salgından etkilenen yerlere seyahat etmemelerinin emredildiğini kaydeden Erbaş, yurt dışından Türkiye'ye öğrenci getirmeye dayalı eğitim programlarının da ertelendiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin hutbeler okunduğunu anımsatan Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun da özel gündemle toplandığını bildirdi.

Toplantıda alınan karar gereğince, risk grubundaki yaşlı, enfeksiyon kapan, grip, nezle gibi rahatsızlığı olan vatandaşların cuma namazına gitmeyerek evlerinde öğle namazı kılabileceklerine yönelik açıklama yapıldığını belirtti.

Ali Erbaş, en kısa zamanda yeni tip koronavirüs salgının ortadan kalkması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA