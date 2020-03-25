Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona virüs salgınının sona ermesi için dua edecek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, korona virüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için bugün yatsı ezanını müteakip Kocatepe Camii'nde dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, korona virüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için bugün yatsı ezanını müteakip Kocatepe Camii'nde dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün yatsı ezanı sonrası korona virüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Ankara Kocatepe Camii'nde dua edecek. Vatandaşlar da caminin minarelerinden yapılacak duaya eşlik etmeye davet edildi. Korona virüs nedeniyle yaşanılan bu zorlu süreçte vatandaşların dini ve manevi duygularını güçlendirmek amacını da taşıyan dua, ülke genelindeki tüm camilerin görevlileri tarafından da yatsı ezanının ardından yapılacak. Camilerin minarelerinde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dualar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine önceki gün yatsı ezanını müteakip başlatılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA