Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de açılış törenine katıldı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cami, Kuran kursu ve gençlik merkezlerinin açılışlarına katıldı. Erbaş, Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Korkuteli ilçesinde, Alaaddin Şehzade Korkut Camii ve Kuran Kursu, Karşıyaka Şehitler Camii, Sultan Ahmet Aydın Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi, Uzunoluk Mustafa-Naciye Gencer Camii ve Varsak Yaylası Kuba Camii açılış törenine katıldı.

Konuşmalardan sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, hayırseverlere Kur'an-ı Kerim ve teşekkür plaketi verdi. Ardından Kuran Kursu, gençlik merkezi ve camilerin açılışı gerçekleştirildi.