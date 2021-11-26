Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da TDV kitabevinin açılışını yaptı

KONYA (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya'nın Selçuklu ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi'nin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya'nın Selçuklu ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi'nin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğunu söyledi.

İslam medeniyetinde kitap ve kütüphanenin önemine değinen Başkan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'in ilk inen suresi 'Oku' diye başlar. İkinci inen suresi de 'Kalem'dir. "Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun" diye başlar. Buradan alacağımız bir mesajda Rabbimiz, bütün insanlığı okumaya, tefekküre ve akletmeye davet ediyor, bunu emrediyor. " dedi.

"Medeniyetimiz kitaba, kütüphaneye, kaleme ve yazmaya önem verdiği asırlarda hep yükseldi, yüceldi" diyen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Medeniyetimiz, kitaptan, kütüphaneden, kalemden ve yazmaktan uzak kaldığı zamanlarda da geriledi. İnşallah bu tür kitabevi açılışlarıyla gençlerimizin ve insanımızın daha çok kitapla buluşmasını sağlarsak medeniyet olarak yine yüceleceğiz, yükseleceğiz. Bütün kitaplar Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunursa o kişi nafile ibadet yapmış olur. Yeter ki niyet bu olsun, niyet halis olsun. "

Başkan Erbaş, Allah'ın kitabını anlamanın Müslümanların en önemli görevi olduğuna işaret ederek, "Kur'an-ı Kerim anlaşılsın ve yaşanılsın diye gönderilmiştir. O yüzden ne kadar çok kitap okursak Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın Resulünü daha iyi anlar ve öğreniriz. Üniversite şehri Konya'da gençlerimizi bu kitabevine davet ediyoruz. Burada okusunlar, düşünsünler ve zamanlarını okuyarak geçirsinler. " ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışını gerçekleştirdiği, kitabevini gezdi ve eserleri inceledi

Açılışta Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun ile Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge ve çok sayıda davetli katıldı.

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