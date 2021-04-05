Erbaş: İslamofobiayı hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyada sürekli yükselen İslamofobia olgusu var. Bu İslamofobiayı hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyada sürekli yükselen İslamofobia olgusu var. Bu İslamofobiayı hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Kazakistan'la pek çok açıdan bağları olduğunu kaydetti. Sahih dini bilginin insanlarla buluşturulmasının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, "Din hizmeti, doğru din eğitimine bağlı. Din hizmetinin faydalı, verimli olması, doğru dini bilginin çocuklarımıza, gençlerimize öğretilmesinden geçmektedir. Biz, doğru dini bilgiyi her zaman okullarımızda, mekteplerimizde okutarak insanımızı aşırılıklardan uzak, orta yol, yani vasat ümmet olma noktasında her zaman önceleyerek eğitimimizi yapmaya çalıştık. Tabii en önemli dayanağımız, Allah'ın Kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyyesi'dir" dedi.

'DÜNYADA SÜREKLİ YÜKSELEN İSLAMOFOBİA OLGUSU VAR'Erbaş, dünyada giderek artan İslamofobiye dikkat çekerek, "Dünyada sürekli yükselen İslamofobia olgusu var. Bu İslamofobiayı hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu. İki ülke arasında her alanda yapılan ve yapılacak olan işbirliğinin önemimin altını çizen Başkan Erbaş, "İnşallah biz Türkiye olarak kardeş ülke Kazakistan'la her alanda, eğitim, kültür, diyanet işleri, din hizmetleri, din eğitimi, tabi ekonomi ve diğer alanlarda her alanda işbirliği yapmaktan son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti. Bakan Balayeva, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğini geliştirerek, aşırılıklardan uzak, sahih dini bilgiyle insanları buluşturma noktasında Başkanlığın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Toprak