Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar'da İslami Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Katar programı kapsamında Şeyh Abdullah B. Zai Al Mahmud İslami Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Müzede sergilenen eserleri inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a müze ziyaretinde Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı Müsteşarı Halife Al Kuvari de eşlik etti. Başkan Erbaş cuma namazını İmam Muhammed b. Abdulvehhab Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami müştemilatını gezen Başkan Erbaş, Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Gays B. Mübarek Al Kuvari tarafından Katar'dan uğurlandı. Başkan Erbaş'ın Ürdün ve Katar'dan sonra İran'ı da ziyaret edecek. - ANKARA