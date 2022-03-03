Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da (2)

KASTAMONU (DHA) - DİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen programda din görevlileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Erbaş, toplumun tamamının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muhatap kitlesi olduğunu ve din görevlilerinin de İslam'a ve millete hizmet etmekle görevli ekip olduğunu söyledi. Din görevlilerinin en büyük görevlerinin, doğru dini bilgi ile milletin manevi hayatına rehberlik etmek olduğunu dile getiren Erbaş, "Müslümanların içine düşürüldüğü problemlerin en büyük sebebi; doğru bilgiden uzak bir dini hayat telkinidir. ya aşırılıklar, radikalizm ya da hurafeler. Aşırılıklarla ve hurafelerle beslenmiş bir toplumun huzursuzluklar içerisinde olduğunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri iş birliği ile doğru dini bilgi ile milletimizin ne kadar çok donatırsak ülke olarak o kadar huzur içerisinde oluyoruz" dedi.

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