Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kanal 7'nin canlı yayın konuğu olacak
Kanal 7 ekranlarından canlı yayınlanacak "Başkent Kulisi" programına konuk olacak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gündeme dair değerlendirmelerde bulunacakDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın Kanal 7 ekranlarından saat 13.
Kanal 7 ekranlarından canlı yayınlanacak "Başkent Kulisi" programına konuk olacak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın Kanal 7 ekranlarından saat 13. 15'te canlı yayınlanacak "Başkent Kulisi" programına konuk olacak.
Gazeteci Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayacak olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 21 Kasım 2021 Pazar günü Saat 13. 15'te Kanal 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanan "Başkent Kulisi" programına katılacak. pic. twitter. com/59IQGEa6aE
— Diyanet (@diyanetbasin) November 20, 2021
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