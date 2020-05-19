Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadir Gecesi Özel" programında konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'ne ilişkin, "Bu gecede kin, haset, nefret, korku, umutsuzluk ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'ne ilişkin, "Bu gecede kin, haset, nefret, korku, umutsuzluk ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim." dedi.

Diyanet TV'de yayımlanan "Kadir Gecesi Özel" programında konuşan Erbaş, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Kadir Gecesi'nin zihinleri ve gönülleri Kur'an-ı Kerim'e göre yeniden inşa etme gecesi olduğunu belirten Erbaş, manen bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, yaklaşık 80 yıllık insan ömrüne bedel olan bu geceden istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği, sayısız manevi güzelliğin, mükafatın sınırsız olarak verildiği bu gecede insanoğlunun özüne dönerek kendisiyle yüzleşmesi ve kötü davranışlardan uzak kalabilmesi için büyük bir gayret içinde olması gerektiğini dile getirdi.

İnsanoğlunun bütün hata ve günahlarına samimiyetle tövbe etmesi ve bir daha aynı yanlışlara düşmeme azmi ve bilinciyle Allah'tan af dilemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İdrak etme şeref ve bahtiyarlığına eriştiğimiz bu geceyi dolu dolu yaşayalım. Bu geceye değer katan hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, tefekkür ederek, tövbe ve dua ile ihya edelim. İçten ve samimi dualarımızla bütün insanlığa dua edelim. Bu gecede kin, haset, nefret, korku, umutsuzluk ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim. Bunu başarabildiğimizde gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacak, yeryüzü İslam'ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yüce Rabbimizden oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Bu gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Rabbimden diliyorum."

Kaynak: AA