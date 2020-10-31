Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir'de 3 Kur'an Kursumuzun kapıları vatandaşlarımıza açıktır"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir'de 3 Kur'an Kursumuzun kapıları vatandaşlarımıza açıktır"

31.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an Kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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