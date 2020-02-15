Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, istişare toplantısında konuştu Açıklaması

15.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:22

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz, doğru din hizmetini, doğru dini bilgiyi insanlarımıza ulaştırma amacı ile çok işler yaptık. Ama yanlışı ortaya koymak, onu ortadan kaldırmak ve doğrusunu insanımıza ulaştırma noktasındaki yeni anlayış daha da gelişecek." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez birimleri istişare toplantısı, Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Erbaş, açılış konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda, devletin kurumsal yapısı içinde, teşkilat, mevzuat hizmet alanı gibi bütün açılardan en fazla büyüyen kurumlardan birisi olduğunu belirtti.

Bu süreçte hizmet alanlarıyla ilgili hızlı, köklü, kapsamlı değişmeler ve gelişmeler yaşandığını bildiren Erbaş, "Başkanlığımız, ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki Müslüman ülke ve topluluklar için önemli bir teşkilat haline geldi. Bu durum bizim sorumluluklarımızı artırmakta ve yükümüzü daha da ağırlaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Mülteci konusu

Erbaş, ayrıca din istismarı ile mücadele çalışmalarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Biz doğru din hizmetini, doğru dini bilgiyi insanlarımıza ulaştırma amacı ile çok işler yaptık. Ama yanlışı ortaya koymak, onu ortadan kaldırmak ve doğrusunu insanımıza ulaştırma noktasındaki yeni anlayış daha da gelişecek. Buna ne kadar ihtiyacımızın olduğunu yaşamış olduğumuz olaylar bize gösteriyor."

Toplantıda mültecilerin en önemli konularından birisi olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Ülkemizde çeşitli ülkelerden başta Suriye ve Irak olmak üzere 5 milyon civarında mülteci var. Onlara yönelik yapmış olduğumuz hizmetler, sınır ötesi harekat bölgesinde yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Zaman zaman takdir edenler, eleştirenler oluyor. Eleştiriler eğer iyi niyetliyse onlardan istifade etmeyi bilmemiz lazım. Demek ki beklentiler var ve bu beklentiler eleştiriye dönüşüyor. O zaman biz nerede yanlış yaptık, nereden eleştiri alıyoruz hemen oraya yoğunlaşmamız lazım. Bizim için önemli olan inancımızın üzerimize yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmek ve milletimizin beklentisine en iyi şekilde cevap vermektir."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, ideolojik ve siyasal tartışmalara alet edildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Başkanlığımız ve mensupları, yapılan hizmetlerle değil; alakasız mevzular, cehalete dayalı yaklaşımlar ve arka planında başka saiklerin olduğu tepkilerle gündeme getirilmeye çalışılmaktadır. Maalesef kuruluşundan günümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tür yıpratıcı tartışma ve menfi yaklaşımların hedefi olmuştur. Bu atmosferde bize düşen işimize odaklanmak ve hedeflerimize kilitlenmektir. Hepimiz vaktimizi, enerjimizi hizmetlerimize harcamak zorundayız."

Başkan Erbaş, toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığının dünya çapında bir teşkilat olduğunu hatırlatarak, "Başkanlığımız, planlama ve süreç yönetimi açısından günübirlik yaklaşımlarla hareket edemez. Bütün çalışmalarımız, iyi düşünülmüş, iyi planlanmış ve takip edilebilir bir sisteme dönüştürülmüş olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA