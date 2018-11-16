İstifa Sorularına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Tek Cümlelik Yanıt: Gerekli Açıklamalar Yapıldı

9 Kasım'da Atatürk'e karşı düşmanca tutumuyla bilinen yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesinin ardından tepkileri üzerine çeken ve muhalefet cephesinin istifasını istediği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ziyaretle ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi.

TEK CÜMLELİK YANIT

Ankara'da gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkan Erbaş, "Gerekli açıklamalar yapıldı" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

ERBAŞ'IN İLK AÇIKLAMASI

Erbaş daha önce yaptığı açıklamada, "Farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir" ifadesini kullanmıştı.

MISIRLIOĞLUN'DAN İLK AÇIKLAMA

Yazar Kadir Mısıroğlu, Ali Erbaş'ı 'şeyhülislam' diye niteleyip kendisini ziyaret etmesini 'tarihi bir hadise' olarak yorumlamıştı.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu ziyaretin 'insani' olduğunu belirterek, "Hasta ziyaretinin siyaseti olmaz" demişti.