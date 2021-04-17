Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'e tepki gösterdi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'e tepki gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'e tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin halkına yönelik baskıcı uygulamalarına tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin halkına yönelik baskıcı uygulamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinli Müslümanların bu Ramazan'da da İsrail'in zulümleriyle karşı kaldıklarını belirterek, "Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimizin yerleşim yerlerine yönelik saldırılar düzenleyen ve sivil saldırganları teşvik edercesine onları koruma girişiminde bulunan İsrail, diğer yandan türlü bahaneler ve baskılarla Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirerek ibadet özgürlüğünü engellemektedir" ifadelerini kullandı.

"Kalplerimiz ve dualarımız her daim Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimizledir"

Başkan Erbaş, işgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye Ramazan ayında da saldırılar düzenlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bu barbar zihniyet tüm zorbalıklarına bir an önce son vermelidir. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu Ramazan ikliminde kalplerimiz ve dualarımız her daim Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimizledir. Bu Ramazan ayının ümmetin birliğine ve Özgür Kudüs'te buluşabilmemize vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yüce Rabbimiz, bizlerden inayetini esirgemesin." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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